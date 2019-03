Bussetti: regionalizzazione per migliorare il servizio

Il Ministro Bussetti, in visita a Conegliano (TV), è intervenuto nuovamente sull’autonomia differenziata.

Bussetti, come riferisce Askanews, ha affermato che il Miur ha terminato, per la parte di propria competenza, la procedura relativa all’autonomia differenziata chiesta dal Veneto e dalla Lombardia.

Il Ministro ha poi proseguito dichiarando:

“Noi abbiamo lavorato fino ad adesso per consentire il percorso che la Regione Veneto ha chiesto, come la Lombardia, verso l’autonomia – ha specificato -. Non è una questione di scuola regionalizzata ma di responsabilità locali che si assumono su un territorio per garantire e migliorare il servizio”.

Bussetti ha dunque ribadito che l’autonomia serve a migliorare il servizio.