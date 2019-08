Bussetti, no a Governo senza Lega. Auspico ritorno alle urne

Queste le parole del Ministro Bussetti a margine del Meeting di Comunione e Liberazione in fase di svolgimento a Rimini.

Parla da politico e non più da tecnico esperto del mondo della scuola, Marco Bussetti a margine del Meeting 2019.

“Governo giallorosso? – si chiede rispondendo alle domande dei cronisti sulla situazione politica e la formazione del nuovo Governo – Per noi non esistono maggioranze alternative in Parlamento che non comprendano la Lega e che soprattutto, non tengano conto della volontà popolare. ”

“Il mio augurio – continua – è che si torni presto alle urne. Per qualcuno la coerenza verso gli elettori è un concetto sconosciuto. Ma non per noi che abbiamo a cuore il bene del Paese. Il rischio, infatti, – conclude – è che si passi da un governo di interesse nazionale a uno personale. Non abbiamo paura del voto. Lasciamo decidere agli italiani.“