Bussetti: Enna avrà la quarta facoltà di medicina della Sicilia

Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha scritto un post su Facebook sull’istituzione della Facoltà di Medicina nell’ateneo di Enna.

“Al lavoro per il potenziamento dell’offerta universitaria, in particolare per la creazione della quarta facoltà di medicina in #Sicilia, nell’Ateneo di #Enna. Un lavoro avviato grazie alla sinergia e alla collaborazione tra MIUR Social, Regione Siciliana e Rettori delle quattro università dell’Isola“.

Anche il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo la riunione di oggi a Roma con il ministro dell’Università Marco Bussetti, ha commentato: “Stiamo lavorando con il ministro dell’Università Marco Bussetti per consentire alle Università siciliane di istituire una nuova Facoltà di medicina a Enna. È dal 2007 che in Italia non se ne aprono più, e oggi, grazie allo sforzo congiunto dei rettori degli atenei di Palermo Fabrizio Micari, di Enna Giovanni Puglisi, di Catania Francesco Basile, di Messina Salvatore Cuzzocrea e dall’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla, la Sicilia è la Regione italiana che inaugura una nuova stagione per il mondo accademico italiano“