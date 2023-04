Buono scuola Regione Veneto, domande dal 10 maggio al 12 giugno Di

Contributo regione Veneto Buono Scuola anno scolastico formativo 2022/2023: si tratta di un contributo finalizzato alla copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza e per l’attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità (ai sensi L. 104/92). Sono escluse le spese per mense, trasporti e libri di testo.

Possono richiederlo le famiglie che:

hanno studenti residenti nella Regione Veneto, che hanno frequentato, nell’anno 2022– 2023: o Istituzioni scolastiche primarie, secondarie di I e II grado, statali, paritarie e non paritarie (incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”); o scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale, di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226.

hanno speso, per lo studente, per l’A.S 2022-2023, almeno € 200,00, per tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituzione;

hanno un ISEE 2023 inferiore od uguale a: € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e fino a € 60.000,00 in caso di studenti con disabilità.

Domande

Istituzioni scolastiche: dal 10 maggio al 26 giugno 2023, ore 12.

Richiedenti: dal 10 maggio al 12 giugno 2023, ore 12.

L’avviso