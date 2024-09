“Buono libri” in Veneto, per l’anno scolastico 2024-2025. DOMANDE dal 16 settembre Di

È stato approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 860 del 30 luglio 2024, l’avviso per l’individuazione dei beneficiari del contributo “Buono libri e contenuti didattici alternativi” per l’anno scolastico 2024-2025 nel Veneto. Le domande possono essere presentate a partire dal 16 settembre 2024 e dovranno essere inviate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 18 ottobre 2024.

Consultazione del bando e procedura di domanda

Il bando completo e il collegamento alla procedura online per la compilazione della domanda sono disponibili al seguente indirizzo.

Descrizione del contributo “Buono Libri”

Il “Buono Libri” è un contributo previsto dall’articolo 27 della Legge 23 dicembre 1998 n. 448, destinato alle famiglie per coprire totalmente o parzialmente le spese relative all’acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle istituzioni scolastiche e formative.

Il contributo è rivolto alle famiglie di studenti residenti nel Veneto che frequentano istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, sia statali che non statali, o che seguono un percorso di istruzione parentale.

Il contributo viene assegnato in base ai seguenti requisiti

Residenza dello studente nella Regione Veneto;

Frequenza di istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado, statali o non statali, istituzioni formative accreditate o istruzione parentale;

Appartenenza a un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 10.632,94. Nel caso in cui rimangano risorse disponibili, è prevista una seconda fascia con ISEE compreso tra € 10.632,95 e € 15.748,78.

Procedura e tempistiche

Le domande per il “Buono Libri” dovranno essere compilate esclusivamente online sulla piattaforma regionale dedicata a partire dal 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00 del 18 ottobre 2024.

I richiedenti dovranno trasmettere la domanda al Comune di residenza dello studente secondo le modalità dettagliate nell’Allegato A.

Per accedere al contributo, lo studente deve appartenere a un nucleo familiare con un ISEE 2024 rientrante nelle fasce specificate: fino a 10.632,94 euro (fascia 1) o tra 10.632,95 e 15.748,78 euro (fascia 2).

Importi concedibili e ripartizione

Gli importi massimi concedibili sono di 200,00 euro per la fascia 1 e di 150,00 euro per la fascia 2. L’effettivo importo del contributo sarà determinato in base al numero di domande valide presentate.

Le assegnazioni prioritarie saranno disposte per i richiedenti della prima fascia, mentre quelle della seconda fascia saranno erogate solo in presenza di fondi residui, come specificato nell’Allegato A.