Bullismo, 14 maggio a Roma mostra “L’arte dell’amore non violento nell’antica Roma”

Comunicato Codacons – Sarà il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi ad inaugurare martedì 14 maggio a Roma la Mostra “L’arte dell’amore non violento nell’antica Roma”, un vero e proprio “percorso” nell’erotismo attraverso l’arte, dedicato alle scuole e agli studenti italiani e finalizzato a combattere episodi di bullismo e violenza sulle donne.

Una iniziativa realizzata dal Codacons in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e Siipac Lazio e il contributo del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, aperta agli istituti scolastici fino al prossimo 6 novembre.

Vittorio Sgarbi guiderà i presenti illustrando le opere di immenso valore proposte nella Mostra e che descrivono la femminilità, la sensualità, e la passionalità, gli impeti più profondi dell’uomo e la dolcezza dell’affettività. Preziosi pezzi autentici messi a disposizione dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e immagini a grandezza naturale di ulteriori opere d’arte a tema erotico, riprodotte con innovative tecniche in 3D che consentono di regalare elevata veridicità, restituendo sensazioni del tutto simili a quelle di una visita reale, con l’aggiunta di elementi di percezione supplementari che trasformano la visita in una esperienza visiva e sensoriale unica nel suo genere.

All’inaugurazione saranno presenti anche alcuni psicologi e il neuroscienziato Giovanni Serpelloni, che spiegheranno il rapporto tra affettività e sesso e come la psicologia si possa integrare all’arte, in modo da individuare una chiave differente per parlare d’amore, erotismo e sensualità ai giovani e combattere e prevenire fenomeni di bullismo e violenza sulle donne.

Parteciperanno inoltre all’evento il direttore del MANN Paolo Giulierini, il direttore del Museo Diocesano di S. Giovanni dei Fiorentini Simone Ferrari, il Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio e il vicepresidente dell’Associazione Nazionale Presidi, Cristina Costarelli.