Borse di studio studenti superiori, i bandi della Puglia: domande fino al 30 giugno Di

La Regione Puglia ha pubblicato il bando finalizzato all’erogazione di borse di studio per gli studenti delle scuole superiori. I due avvisi regionali prevedono contributi del valore medio di 200 euro. Novità di quest’anno è l’innalzamento della soglia ISEE a 14.000 euro per le famiglie numerose con 3 o più figli.

Per entrambi gli avvisi il requisito di accesso è l’appartenenza a nuclei familiari aventi ISEE non superiore a 10.632,94 euro, elevando tale limite a 14.000 euro, come detto, nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli.

Possono presentare istanza di accesso al beneficio della borsa di studio le studentesse e gli studenti o, qualora minori, chi ne esercita la responsabilità genitoriale o la tutela/curatela.

Le domande per la concessione delle borse di studio possono essere trasmesse fino alle ore 12:00 del 30/06/2023, online attraverso la piattaforma https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/

Avvisi