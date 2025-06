Boom di minorenni al lavoro e infortuni in crescita: il Rapporto UNICEF svela numeri inediti, regioni sorvegliate speciali e le falle nella tutela dei ragazzi tra scuola e impiego

Il 3° Rapporto statistico UNICEF Italia sul lavoro minorile fotografa una realtà in crescita: negli anni successivi alla pandemia, il numero dei lavoratori minorenni (15-17 anni) ha registrato un incremento costante, passando da 51.845 unità nel 2021 a 78.530 nel 2023, fino a raggiungere quota 80.991 nel 2024.

L’aumento riguarda sia i lavoratori dipendenti (esclusi operai agricoli e domestici) sia gli operai agricoli e i collaboratori della Gestione separata. Le regioni con la percentuale più alta di minorenni occupati sono Trentino Alto Adige (21,63%), Valle d’Aosta (15,34%) e Abruzzo (8,46%), seguite da Marche, Puglia e Sardegna. Se si considera la fascia fino ai 19 anni, nel 2023 i lavoratori erano 415.495, con una crescita del 35% rispetto al 2019.

Infortuni in aumento e nuove tutele

Il Report 2025 introduce una sezione dedicata alle denunce di infortunio tra i 15 e i 17 anni: i casi sono passati da 5.816 nel 2020 a 18.825 nel 2023. Nel quinquennio 2019-2023, le denunce di infortunio presentate all’INAIL per lavoratori fino a 19 anni sono state 330.864, di cui 204.369 riguardanti minorenni sotto i 14 anni e 126.495 nella fascia 15-19 anni.

Gli infortuni mortali accertati sono stati 46, di cui 44 tra i 15 e i 19 anni. Il 55% delle denunce di infortunio con esito mortale si concentra in sei regioni: Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Calabria.

Dal settembre 2023, la tutela INAIL è stata estesa anche agli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, permettendo di monitorare anche gli infortuni “lavorativi” in ambito scolastico o in itinere: nel 2024 le denunce sono state 77.883, in aumento del 10,9% rispetto al 2023.

Retribuzioni, prevenzione e cultura della sicurezza

Sul fronte retributivo, il reddito settimanale medio per i lavoratori maschi sotto i 19 anni è passato da 297 euro nel 2018 a 326 euro nel 2023, mentre per le femmine da 235 a 262 euro. Nonostante l’incremento percentuale maggiore per le donne (+11,5% contro +9,8% degli uomini), il divario retributivo resta.

Il Report, curato dal “Laboratorio di Sanità Pubblica” dell’Università di Salerno, sottolinea la necessità di rafforzare la cultura della prevenzione: è stato presentato anche un Documento di valutazione del rischio specifico per il lavoro minorile, non ancora previsto dalla normativa vigente.

“Gli Stati parte riconoscono il diritto di ciascun bambino ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e a non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo”, ha ricordato il presidente UNICEF Italia Nicola Graziano, citando la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

I dati, elaborati da ISTAT, INPS e INAIL, evidenziano come le misure attuali non siano ancora sufficienti a garantire la piena sicurezza e tutela dei minorenni nel mondo del lavoro.