Bonus 200 euro, 24 CFU, elezioni organi collegiali, PEI, consulta studenti, MAD: tutte le scadenze del 31 ottobre

Bonus 200 euro per i precari, elezioni organi collegiali, istruzione degli adulti, consulta studenti, interpelli supplenti da MAD, 24 CFU, contributo asili nido e bonus cicogna, Scuola Attiva Kids, bando estero, approvazione modello PEI: tutte le scadenze previste per scuole, docenti e ATA il 31 ottobre.

Nonostante sia giorno di stop per tante scuole per il ponte di Ognissanti, tante sono le scadenze previste per domani 31 ottobre.

Bonus 200 euro precari: il personale scolastico a tempo determinato, compreso l’organico Covid dell’anno scolastico 2021/22, il cui contratto sia scaduto entro il mese di giugno 2022, può accedere al bonus di 200 euro previsto dal DL 50/2022 con domanda entro il 31 ottobre.

24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche: prima scadenza il 31 ottobre per accedere al concorso previsto durante la fase transitoria (sino al 31 dicembre 2024).

Elezioni organi collegiali: entro il 31 ottobre 2022 si devono concludere le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza.

Approvazione modello PEI: il 31 ottobre è una scadenza non perentoria, rispetto alla quale le scuole possono decidere di derogare in presenza di particolari situazioni.

Consulta provinciale studenti: i rappresentanti eletti nelle ultime elezioni per il biennio scolastico 2021/2023 che abbiano cessato l’incarico per qualsiasi causa o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, saranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste, si procederà ad elezioni suppletive entro il 31 ottobre 2022.

Istruzione degli adulti 2022/23: il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti era fissato al 25 luglio 2022 e comunque non oltre il 31 ottobre 2022. E’ possibile accogliere le domande di iscrizione ai percorsi di istruzione pervenute oltre il termine in casi motivati e nei limiti dell’organico assegnato.

Sport alla primaria con Scuola Attiva Kids: la scadenza per la presentazione delle domande da parte delle scuole per il progetto, inizialmente prevista per il 24 ottobre, è stata prorogata al 31 ottobre.

Bando MAECI in scadenza il 31 ottobre: procedura di selezione, per la destinazione di 3 docenti di ruolo, in posizione di fuori ruolo, presso l’Ufficio V della DGDP del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).

Supplenze da MAD, interpelli aperti fino al 31 ottobre:

Avviso A027. I.I.S.“G. Falcone e P. Borsellino” di Palau. 18 ore al 10 giugno con clausola risolutiva. Scadenza ore 12 del 31 ottobre.

Avviso A043. IS Ruggiero D’Altavilla Mazara del Vallo. Disponibili 4 supplenze. Scadenza ore 14 del 31 ottobre.

Avviso A041. 1 spezzone da ore 15 fino al 10 giugno 2023 (11 ore presso IIS TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania e 4 ore Liceo Scientifico “L. Mossa” Olbia). Scadenza ore 14 31 ottobre.

Avviso A041. Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Giacomo Fauser” Novara. 3 supplenze annuali al 31/08/2023 con clausola

risolutiva. Scadenza ore 14 31 ottobre.

Avviso A042. Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Giacomo Fauser” Novara. Al 30 giugno. Scadenza ore 14 31 ottobre.

Avviso AD55. Istituto A. Rosmini di Palma Campania (NA). Scadenza ore 14 del 31 ottobre.

Avviso BB02. Istituto Guido Monaco da Pomposa di Codigoro (FE). 8 ore al 30 giugno. Scadenza ore 13 del 31 ottobre.

Avviso A035. Istituto statale d’istruzione secondaria superiore “G.Ronga” di Solofra (Av). 17 ore settimanali. Scadenza ore 14 del 31 ottobre.

Contributo asilo nido e bonus cicogna: i due bandi Inps scadono il 31 ottobre.