Bonus docenti precari Regione Lazio: pubblicati gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse

Sono stati pubblicati gli elenchi delle domande ammesse al contributo, ammesse con riserva e non ammesse del bonus per i docenti precari della Regione Lazio. Si fa riferimento all’avviso del 24 marzo relativo al contributo finalizzato al “Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato” Asse 2 – “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Priorità di investimento 9.iv) – Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014- 2020.

L’ammontare del contributo una tantum è determinato sulla base della durata del periodo dell’incarico di insegnamento nell’anno scolastico 2021/2022 e si articola nel modo seguente:

– € 600,00 per insegnanti che sono stati destinatari di uno o più incarichi di insegnamento per un periodo pari a 12 mesi;

– € 400,00 per insegnanti che sono stati destinatari di uno o più incarichi di insegnamento per un periodo totale compreso tra 6 mesi e 12 mesi

Domande ammesse, non ammesse, ammesse con riserva