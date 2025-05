Bocciato tre volte alla scuola media, il TAR dà ragione allo studente: “Demotivato e stanco di un contesto scolastico non all’altezza, ma è dotato di notevole intelligenza emotiva”. SENTENZA Di

Un quindicenne bocciato per tre anni consecutivi ha ottenuto ragione dal TAR Lombardia. La Sezione Quinta del Tribunale Amministrativo Regionale (con la sentenza n.01659/2024), resa nota lo scorso 11 settembre, ha accolto il ricorso del padre dello studente, annullando la decisione del Consiglio di classe che negava l’ammissione alla terza media.

Al centro del contenzioso, non la valutazione scolastica in sé, ma la grave carenza motivazionale del provvedimento di bocciatura.

Il TAR ha ritenuto insufficienti le motivazioni addotte dal Consiglio di classe, che si limitavano a segnalare un comportamento “abbastanza adeguato”, una gestione “non sempre responsabile” del materiale scolastico e una frequenza irregolare.

La sentenza si basa su una relazione psicologica che descrive uno studente dotato di “notevole intelligenza emotiva”, ma profondamente demotivato e stanco di un contesto scolastico percepito come estraneo.

Il TAR ha sottolineato la necessità di un approccio più attento alle difficoltà individuali degli studenti, richiamando l’articolo 6 del D.Lgs 13 aprile 2017 n. 62, che prevede la possibilità di non ammissione alla classe successiva solo con adeguata motivazione e dopo aver valutato la possibilità di recupero delle lacune.

La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla sentenza, evidenzia che una valutazione negativa non giustifica automaticamente la bocciatura, ma richiede una verifica approfondita delle possibilità di recupero attraverso interventi mirati.

In questo caso, il TAR ha ritenuto che il Consiglio di classe non abbia adeguatamente considerato la relazione psicologica e le possibili alternative alla bocciatura, optando per una decisione che appare, alla luce delle evidenze presentate, affrettata e priva di una valutazione completa della situazione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese legali.

SENTENZA