Bocciata all’esame per un attacco di panico, il TAR dice no alla ripetizione della prova: “La valutazione della commissione è insindacabile, tranne casi di manifesta illogicità”. SENTENZA Di

Una studentessa di un istituto scolastico superiore, in provincia di Agrigento, ha presentato ricorso al TAR Sicilia dopo essere stata bocciata all’esame di Stato a causa di un grave attacco di panico durante il colloquio orale.

Ammessa con un credito scolastico di 28 punti, aveva ottenuto risultati sufficienti nelle prove scritte (9 in italiano e 11 nella seconda prova), ma durante l’orale, nonostante una pausa concessa dalla commissione, non è riuscita a rispondere alle domande, totalizzando solo 3 punti su 20. Il giorno successivo ha presentato un certificato medico che attestava l’episodio di panico, chiedendo di ripetere la prova, ma la richiesta è stata respinta.

Le motivazioni del ricorso e la risposta del TAR

La studentessa ha contestato la decisione della commissione, sostenendo che non fosse stato valutato il suo percorso scolastico positivo e che l’ansia avesse compromesso la prova. Il TAR, però, ha ribadito che le valutazioni delle commissioni d’esame sono insindacabili, salvo casi di illogicità manifesta, e che la bocciatura era giustificata dalla somma dei punteggi insufficienti. Inoltre, ha sottolineato che la normativa (art. 26 dell’Ordinanza Ministeriale n. 45/2023) non prevede la ripetizione dell’esame dopo il suo completamento, nemmeno per motivi di salute.

La sentenza e le implicazioni per la normativa scolastica

Con la sentenza, il TAR ha confermato la decisione della commissione, respingendo il ricorso e ordinando la compensazione delle spese legali. Il caso riporta l’attenzione sul delicato equilibrio tra diritto alla valutazione equa e discrezionalità dei docenti, ribadendo che le commissioni hanno ampia autonomia nel giudicare le prove, purché rispettino i criteri stabiliti. Per gli studenti con disturbi d’ansia, resta importante segnalare tempestivamente eventuali problematiche, ma senza garanzie di deroghe alle regole degli esami.