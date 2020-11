Black Friday Eurosofia, un’ampia e varia scelta di corsi d’aggiornamento pratici e di qualità con sconti imperdibili

Approfitta delle straordinarie promozioni del Black Friday Eurosofia. Per il tuo lifelong learning e per la tua crescita personale scegli uno dei corsi creati per i docenti con l’ausilio di formatori esperti. Essere curiosi, assetati di sapere, capaci di superare i propri limiti e di scoprire aspetti nuovi della didattica: è questo che fa davvero la differenza tra un docente e un buon insegnante. Tantissimi sconti speciali sui corsi più apprezzati dai nostri utenti.

Solo dal 27 al 30 novembre potrai scegliere 5 corsi all’interno del catalogo della nostra offerta formativa al costo di 200 € anziché 500 euro. È prevista inoltre la possibilità di acquistare un singolo corso e usufruire dello sconto “Black Friday” del 50%.

Quest’anno Eurosofia ha pensato a una serie di offerte imperdibili, studiate per accontentare le esigenze formative di tutto il personale della scuola, studenti e famiglie.

I nostri corsi sono interamente online, fruibili 24 ore su 24 attraverso pc, tablet o smartphone. Al termine di ogni percorso viene rilasciato attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016.

Chi non si forma, si ferma. Cosa aspetti? Iscriviti subito. Puoi effettuare il pagamento tramite Carta del docente, carta di credito o bonifico bancario.

Individua le tematiche che vuoi approfondire e acquisisci nuove competenze. Non accontentarti, prefiggiti nuovi traguardi!

Ecco la mappatura dei nostri corsi suddivisi per aree tematiche:

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

48791 – Educazione civica e cittadinanza attiva a scuola

48908 – Educazione civica: la cultura della cittadinanza attiva e sostenibilità inizia in classe

48906 – Educazione civica, cittadinanza attiva e cultura della sostenibilità a scuola

48836 – Alfabetizzazione linguistica dell’italiano per stranieri: didattica e metodologie

48788 – Competenze interculturali a scuola e strategie di apprendimento cooperativo

Salute e sicurezza

48744 – Piano per la ripartenza 2020/2021: esigenze sanitarie, didattiche e risorse

48766 – La sicurezza post Covid 19 – Disposizioni normative e misure di prevenzione nel settore scolastico per garantire una scuola aperta e protetta

Il coaching nella scuola

48892 – Team coaching: l’aiuto ad un gruppo di lavoro per realizzare un obiettivo col metodo del coaching

48889 – Percorsi di coaching individuale: come trasformare i problemi in obiettivi e gli obiettivi in risultati

48895 – Soft skills: soluzioni relazionali, motivazionali e creative per l’insegnante

Comunicazione e soft skills

48736 – Comunicazione efficace, gestione dei conflitti e tecniche di ascolto attivo

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

48785 – Contrastare la dispersione scolastica: dalla prevenzione alla gestione del disagio giovanile

48732 – Bullismo e cyberbullismo: pericoli in rete e social network

Didattica per competenze e innovazione metodologica

48825 – Didattica per competenze e unità di apprendimento

48798 – Il metodo del diario visivo – corso base

48789 – Il metodo educativo di Padre Pino Puglisi

48793 – Flipped classroom: didattica della classe capovolta

Ma che Musica Maestre e Maestri!

E se espressività e creatività facilitassero l’innovazione didattica disciplinare e interdisciplinare? Didattica digitale integrata a didattica in presenza

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Didattica Digitale Integrata (DDI): metodologie, strumenti e inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali

48833 – Google Suite for education. Innovazione digitale a scuola

48794 – Didattica a distanza e classi virtuali: strumenti, metodologie, valutazione

48795 – Educazione digitale: utilizzo responsabile e critico delle nuove tecnologie

48835 – Coding, pensiero computazionale e didattica digitale

Inclusione e disabilità

48925 – BES, DSA e didattica inclusiva

48927 – Musicoterapia a scuola: integrazione scolastica e sociale

48772 – Analisi Comportamentale Applicata (ABA) tra i banchi di scuola

48792 – LIS: Lingua dei segni italiana per l’inclusione sociale

Lingue straniere

48826 – Didattica e metodologie della lingua inglese

Corsi brevi da 10 ore

Didattica e flipped classroom

Inclusione sociale e LIS

Didattica digitale e coding

Bullismo e cyberbullismo a scuola

Corsi tematici: informatica e lingua

Corso di aggiornamento lingua inglese livello B2

Corso di aggiornamento lingua francese livello B2

Corso di aggiornamento tecnologie informatiche

Concorsi personale scolastico: verso la prova d’inglese

Scuola e lavoro

Orientamento scolastico e didattica orientativa

Corsi in collaborazione con ANIEF

49038 – Legislazione scolastica e didattica

49036 – Anno di prova neo-immessi: dal bilancio di competenze alla valutazione finale

49035 – Dislessia: diagnosi precoce e correttivi didattici

49034 – Diversamente educatori. Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace

Telefono: 091.7098311/357

Cellulare e whatsapp:

392 88 25 358

335 87 94 157

335 87 91 130

393 88 77 413

348 43 30 291

Scrivi a: [email protected] ; o visita il sito: www.eurosofia.it

