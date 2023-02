Bilancio nelle scuole: modelli, variazioni, Athena 2. Corso di formazione Di

Corso di formazione professionale per Dirigenti scolastici, DSGA, personale ATA e docenti impegnati nelle progettualità finanziate, organizzato e certificato da Associazione Insegnare Sicuri, ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016

Titolo dell’iniziativa formativa: Bilancio nelle scuole: modelli, variazioni, Athena 2

Presentazione dell’iniziativa formativa: Esplicazione dei vari modelli per Programma Annuale e Consuntivo e della loro funzione per una gestione coerente e ragionata , proposti da un DSGA e da un revisore del Ministero Economia e Finanze, ruolo dei verbali di Athena 2 e importanza delle registrazioni per i calcoli del MEF

Vai alla descrizione completa del corso