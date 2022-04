Bianchi incontra la vice ministra dell’Istruzione ucraina: “Supporto costante e diretto ai profughi ucraini” Di

Il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha incontrato a Viale Trastevere, la viceministra dell’Educazione e della Scienza ucraina, Rogova Vira.

In un post su Facebook, Bianchi racconta così l’evento: “Ho espresso la vicinanza e la solidarietà del nostro Paese.

Abbiamo immediatamente accolto bambini e ragazzi ucraini nelle nostre scuole. Costituiremo adesso un gruppo di lavoro tra i nostri Paesi, affinché il contatto sia diretto e costante per assicurare inclusione negli istituti italiani e continuità didattica, per dare il necessario supporto psicologico e il recupero della socialità anche attraverso le attività del Piano Estate. Faremo tutto ciò che è necessario insieme”.