Bianchi: “C’è possibilità che manchi personale, ma siamo pronti. Le regole sono chiare”. Poi attacca De Luca: “La sua ordinanza è sbagliata e illegittima, ricorreremo” Di

Il Ministro dell’Istruzione interviene al TG3 in vista della riapertura delle scuole prevista per il 10 gennaio.

“La scuola è pronta, l’ha spiegato bene il commissario Figliuolo e tutti quelli che già da venerdì sono tornati in classe. Sicuramente siamo preoccupati, come tutti. Però abbiamo fatto un disposto come governo, approvato all’unanimità, che dà anche delle regole chiare per quelle situazioni precise e puntuali che richiedono anche la distanza. Però in principio di base si torna a scuola domani”.

E poi ammette: “Parlato costantemente con presidi, c’è la possibilità che manchi personale, noi abbiamo dato 400 milioni per rinnovare il personale e per il potenziamento, proprio legato al Covid, sono 35 mila i docenti e altrettanto personale tecnico in più”.

“Si affronta – ha detto Bianchi – , insieme e con la volontà di tutti di consentire ai ragazzi di riprendere la scuola”.

Infine un affondo contro il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “La scelta della Campania? Sbagliata e illegittima. I nostri tecnici stanno trovando il modo di impugnare questa norma”.