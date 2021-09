Bianchi ai docenti ‘dubbiosi’ sul vaccino: “Abbiate fiducia nella scienza, il Green pass è strada segnata” Di

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista a La Repubblica, parla in vista del ritorno in classe. Domani, lunedì 13 settembre, ritorneranno a scuola circa 4 milioni di studenti.

Sulla vaccinazione del personale scolastico, Bianchi si rivolge così: “Dico di avere fiducia nella scienza e di agire pensando anche al benessere dell’intera comunità. Il Green Pass è una strada segnata”.

Sugli studenti: “Li trovo attenti, impegnati nel volontariato, consci di quello che stanno facendo, Ma non li giudico, insieme a loro stiamo riaprendo un nuovo anno scolastico e questo evento servirà a tutto il Paese”.