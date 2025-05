Bersaglieri “sgraditi” in un liceo in Lombardia, scoppia la polemica. Interviene il ministro Crosetto: “Pregiudizio ideologico” Il rammarico dell’associazione: “Mai accaduto” Di

Una visita dell’Associazione Nazionale Bersaglieri in un liceo scientifico in Lombardia si è trasformata in un caso politico dopo che un gruppo di docenti ha espresso riserve sulla presenza dell’associazione militare, ritenendo che “rappresenterebbero valori distanti da quelli della scuola”.

La notizia ha scatenato immediate reazioni istituzionali, con il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha espresso “piena solidarietà e vicinanza” ai Bersaglieri, sottolineando come l’associazione promuova “valori e principi costituzionali quali la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, lo spirito di servizio verso il tricolore e la Patria”. Il ministro ha ricordato il profondo legame storico tra i Bersaglieri e Magenta, dove “il 4 giugno 1859, guidati dal generale Fanti, liberarono la città nella celebre battaglia che rappresentò una tappa fondamentale per l’unità d’Italia“.

Il rammarico dell’Associazione: “Mai successa una cosa simile”

Il presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Giuseppenicola Tota, ha commentato con amarezza l’accaduto: “Una cosa tristissima, che amarezza. Mai ci era capitata una cosa simile“, spiega all’Adnkronos. Tota ha spiegato di aver appreso della contrarietà dei docenti “da un giornale locale”, sottolineando come normalmente l’associazione riceva “tantissimi riscontri positivi” e venga chiamata “da tutta Italia per andare nelle scuole”. Il presidente ha evidenziato il particolare momento in cui si è verificato l’episodio: “Mi ha dato fastidio, anche perché proprio fra qualche giorni dovrò ricordare la figura dell’ultima medaglia d’oro italiana, il capitano Giuseppe La Rosa, morto a Farah, in Afghanistan, facendo da scudo a un ordigno per proteggere i commilitoni”. Tota ha rivendicato i valori dell’associazione: “I nostri valori sono quelli della famiglia, della generosità e dello spirito di sacrificio: siamo i primi a soccorrere la gente, in caso di calamità naturali”.

Crosetto: “Pregiudizio ideologico contro il confronto democratico”

Il ministro Crosetto ha definito l’episodio “un caso isolato di pregiudizio ideologico e di volontà di sopprimere il confronto democratico e la libera conoscenza”. Secondo il titolare della Difesa, “l’incontro tra studenti e realtà della Difesa rappresenta un’opportunità educativa preziosa” per conoscere “valori fondamentali come il servizio, la disciplina e l’amore per la Repubblica”. Crosetto ha sottolineato come i Bersaglieri operino “in contesti difficili, lontano da casa, per proteggere chi non può difendersi e, in Italia, per aiutare la popolazione durante calamità ed emergenze“.

Anche la deputata di Fratelli d’Italia Lucrezia Maria Benedetta Mantovani è intervenuta, definendo “preoccupante” l’opposizione dei docenti e ribadendo che “il coinvolgimento delle Forze Armate in percorsi educativi rappresenta un’occasione per trasmettere ai giovani valori come il dovere, il rispetto e il senso dello Stato”.