Benessere a due velocità: il divario Nord-Sud persiste, le donne penalizzate nonostante i migliori risultati nel campo dell’istruzione

Un’Italia divisa in due, con il Nord che corre verso il benessere e il Sud ancorato a situazioni di svantaggio. È questa la fotografia scattata dall’Istat nel suo ultimo rapporto BES (Benessere Equo e Sostenibile), che analizza 152 indicatori, aggiornati al 2023, per fotografare la situazione del Paese.

Le regioni settentrionali, in particolare Veneto, Bolzano e Trento, superano la media nazionale in oltre il 60% degli indicatori, mentre il Mezzogiorno arranca, soprattutto nei domini “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita” e “Relazioni sociali”.

In Campania, Puglia e Sicilia, ad esempio, meno del 25% degli indicatori supera la media nazionale. Il divario è evidente anche in settori cruciali come la salute, l’istruzione e la cultura. “Le disparità territoriali nei livelli di benessere – si legge nel rapporto – rispecchiano la mancata convergenza nei livelli di sviluppo”.

Tra i punti di forza del Nord, l’Istat segnala la diffusione delle aziende agrituristiche a Bolzano, la soddisfazione per la propria vita, la disponibilità di verde urbano a Trento e l’alta partecipazione sociale. Il Sud, invece, sconta problemi come la grave deprivazione materiale e sociale in Calabria, l’elevata emigrazione ospedaliera in Molise e Basilicata, la difficoltà ad arrivare a fine mese in Campania e l’impatto degli incendi boschivi in Sicilia.

Ma le disuguaglianze non si fermano alla geografia. Il rapporto BES evidenzia anche un forte svantaggio femminile, soprattutto nel mondo del lavoro. Nonostante i migliori risultati nel campo dell’istruzione, con tassi di laurea superiori a quelli maschili, le donne sono penalizzate in termini di occupazione, con una percentuale ferma al 56,5% contro il 76% degli uomini. Più elevati anche i tassi di mancata partecipazione al lavoro e di part-time involontario. “Le donne – sottolinea l’Istat – restano fortemente penalizzate nel mercato del lavoro, sia sugli indicatori quantitativi che su quelli qualitativi”. Un divario che si riflette anche sul rischio di povertà, più alto per le donne, e sulla maggiore percezione di insicurezza.

Il rapporto, infine, mette in luce l’importanza del titolo di studio come fattore di protezione dalle difficoltà economiche e sociali. Il rischio di povertà, ad esempio, è dimezzato per i laureati rispetto al totale della popolazione. Un dato che conferma l’importanza dell’investimento in capitale umano per il benessere del Paese.

