Basilicata, per le superiori Didattica digitale integrata fino al 30 gennaio. ORDINANZA Di

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 5 – Speciale del 9 gennaio 2021 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata n° 2 del 9 gennaio 2021

“A decorrere dall’11 gennaio 2021 e fino al 30 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) continuano ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca”. Questo è quanto si legge nel documento.

Ordinanza

“Una misura – spiega Bardi – che si rende necessaria per consentire alle nostre aziende sanitarie di proseguire lo screening su studenti e personale scolastico, ma anche per continuare a tenere sotto controllo la curva epidemiologica e l’affluenza nelle strutture ospedaliere”.