Basilicata, dal 9 dicembre tornano a scuola primarie e medie. Ordinanza Di

Pubblicato l’ordinanza n. 47 del 5 dicembre della Regione Basilicata. Tornano fra i banchi i bambini delle elementari e gli studenti delle medie in Dad fino all’8 dicembre.

“Fermo restando quanto disposto con l’Ordinanza nr. 46 del 3 dicembre 2020, le attività delle istituzioni scolastiche sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”, si legge nel provvedimento.

L’ordinanza numero 46 ha previsto la proroga della Dad fino all’8 dicembre per elementari e medie, dunque dal 9 gli alunni di primarie e medie, come disposto dal nuovo Dpcm, rientrano in aula.

ORDINANZA N.47