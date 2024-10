Bando Tutor Coordinatori tirocinio indiretto Percorsi abilitanti secondaria Università eCampus: ecco i requisiti e le regioni Di

L’Università eCampus pubblica l’ avviso di selezione per manifestazione di interesse, per il conferimento mediante contratti di diritto privato, della posizione di “tutor coordinatore indiretto” nell’ambito del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie.

E’ possibile inviare la candidatura per la posizione di “tutor coordinatore indiretto” per le seguenti regioni

Abruzzo Calabria Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Puglia Sardegna Toscana

Requisiti (almeno uno)

a) essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso ai sensi del D.I. 22 dicembre 2023, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato

di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;

b) docente o ricercatore o professore a contratto con profilo idoneo al posto da bandire sullo specifico percorso abilitante, e con esperienza documentata in materia di formazione

docente;

c) docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola pubblica su posto corrispondente al percorso abilitante da bandire, e con esperienza documentata in materia di formazione

docente;

d) docente di scuola paritaria con abilitazione su posto corrispondente al percorso abilitante da bandire, e con esperienza documentata in materia di formazione docente;

e) dottore o dottorando di ricerca con profilo idoneo al posto da bandire sullo specifico percorso abilitante, e con esperienza documentata in materia di formazione docente;

f) essere esperti di alta qualificazione, anche in quiescenza, in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale attinente alla classe di concorso per cui viene

presentata la candidatura, e con esperienza documentata in materia di formazione docente.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate mediante invio della apposita domanda all’indirizzo [email protected]

Il bando