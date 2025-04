Bando dote scuola Lombardia, domande contributi studenti meritevoli fino al 21 novembre Di

E’ aperto il bando di Regione Lombardia per accedere alla Dote Scuola – Merito. Le domande devono essere presentate, online, entro le 12 di giovedì 21 novembre, sul sito bandi.regione.lombardia.it. Il contributo a fondo perduto è destinato agli studenti che nell’anno scolastico 2023-2024 hanno conseguito brillanti risultati e ha come obiettivo quello di sostenere le spese di acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica o quote di iscrizione e frequenza a percorsi accademici o di formazione superiore, in Italia o all’estero.

Nello specifico, questa misura, finanziata con 2 milioni di euro e destinata alla famiglia dello studente, consiste in un buono virtuale per l’acquisto di materiale didattico o per il rimborso delle rette universitarie o di Corsi di Istruzione Tecnico-Professionale Superiore. L’agevolazione è assegnata agli studenti meritevoli, indipendentemente dal valore ISEE o da altri requisiti di reddito.Regione Lombardia erogherà un buono virtuale del valore di 500 euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, a favore degli studenti delle Classi terze e quarte del Sistema di Istruzione (Scuole secondarie di secondo Grado) che hanno conseguito la media finale delle votazioni pari o superiore a 9 (con esclusione del voto di Religione).

Disponibile anche un buono virtuale del valore di 1.500 euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica ovvero al rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università ed altre Istituzioni di Alta Formazione, a favore degli studenti delle Classi quinte del Sistema di Istruzione che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato; il rimborso non può in ogni caso superare l’ammontare massimo di 1.500 euro.

E’ previsto inoltre un buono virtuale del valore di 1.500 euro, finalizzato all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica ovvero al rimborso delle spese di iscrizione e frequenza di Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e altre Istituzioni di Alta Formazione, a favore degli studenti delle Classi quarte del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che hanno conseguito una votazione di 100 agli esami di diploma professionale; il rimborso non può in ogni caso superare l’ammontare massimo di 1.500 euro.

Il contributo Dote Scuola – componente Merito è spendibile entro il 30 settembre 2025.