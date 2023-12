Bando concorso scuola 2023: tutte le info utili. Domande fino al 9 gennaio. ASCOLTA l’ultima puntata di QUESTION TIME [PODCAST] Di

Non solo su Facebook e YouTube, Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social, sbarca anche in modalità podcast su Spotify. Nuovo spazio per le risposte alle vostre domande.

In collegamento Manuela Pascarella (Anief). Conduce Andrea Carlino.

Le risposte alle vostre domande

02:47 Il punto della situazione

04:54 Chi partecipa con laurea e 24 CFU senza aver svolto servizio, parte svantaggiato?

07:19 Potreste chiarire meglio la questione della riserva dei posti? All’atto pratico vengono tolti dei posti sul totale?

08:10 I percorsi abilitanti partiranno dopo il concorso?

09:35 Se si dovesse prendere il minimo punteggio al concorso si accede in prima fascia per quanto riguarda le graduatorie GPS?

11:35 Se la prova scritta sarà unica per classe di concorso e sostegno, dove verrà fatta? Nei raggruppamenti territoriali da una regione per il sostegno (Sicilia) e una per classe di concorso (Basilicata)? Posso scegliere io?

12:05 Dopo il concorso su sostegno si avrà subito il contratto a tempo indeterminato e anno di prova. Davvero è così?

12:50 Se non si dovesse superare l’imminente concorso, ci si potrebbe iscrivere al prossimo concorso fissato per settembre 2024?

13:24 Mi laureo l’8 gennaio, posso accedere al concorso?

13:51 Ci spiegate bene il punteggio della prova scritta?

14:23 I quesiti per le prove scritte saranno uguali per tutti senza distinzione per ordini e gradi di scuola?

15:02 Chi ha il titolo estero per il TFA e aspetta il riconoscimento come procede per la domanda sul sostegno?

16:31 Quanto vale ogni risposta corretta?

17:00 Chi supera il concorso senza vincerlo, avrà comunque un punteggio per le GPS?

18:17 La lezione simulata in cosa consiste?

19:07 Cosa si intende per la preferenza di genere messo alla fine del bando?

21:26 Per i nati entro il 1983 che hanno sempre fatto rinvio militare, devono spuntare la relativa casella o possono ignorare?

22:16 Per chi ha più classi di concorso conviene scegliere quella nella quale si ha un punteggio più alto?

24:06 Concorso primaria e concorso secondaria, devo fare due domande diverse?

24:39 L’estrazione della traccia 24 ore prima, dove viene inviata?

25:34 Questo concorso è ordinario, se si supera si ha diritto ai 12 punti per mobilità e graduatoria interna?

26:03 Per i tempi aggiuntivi quale dichiarazione bisogna produrre?

26:57 ​Cosa si intende per altri titoli di servizio nella sezione dei servizi? Prevista una rimodulazione dei posti messi a bando? Per alcune CdC come Arte i numeri si contano sulle dita di una mano.

29:47 Chi dovesse andare in maternità a febbraio, potrebbe sostenere il concorso qualora si tenesse tra febbraio/marzo?

30:58 Il genere maschile prevale a parità di punteggio?

31:42 Come funziona la riserva per chi ha svolto il servizio civile universale?

34:58 Per concorrere per il sostegno, bisogna già essere in possesso della specializzazione. Ma sarà così anche per i concorsi futuri?