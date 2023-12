Bando concorso scuola 2023, posti, requisiti e modalità. ASCOLTA l’ultima puntata di QUESTION TIME [PODCAST] Di

Non solo su Facebook e YouTube, Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social, sbarca anche in modalità podcast su Spotify. Nuovo spazio per le risposte alle vostre domande.

In collegamento Chiara Cozzetto (Anief). Conduce Andrea Carlino.

Le risposte alle vostre domande

03:27 Il punto della situazione

05:39 Chi ha i 24 CFU e non partecipa a questo concorso o non supera le prove, quali altre occasioni può avere in futuro per non perdere i 24 CFU?

06:31 Se ci saranno le assunzioni da GPS per il sostegno, conviene lo stesso fare il concorso?

07:15 Se partecipo per quattro classi di concorso, farò quattro prove scritte?

08:22 Se ho prestato servizio su sostegno alla primaria posso farlo valere come titolo di servizio per posto comune alla primaria?

12:00 Il bando prevede la riserva del 15% dei posti per chi ha svolto il servizio civile universale. Cosa si intende?

12:38 Se partecipo allo scritto che è valido per infanzia e primaria, poi dovrò sostenere due orali?

12:57 Che succede se si vince il concorso, ma non ci sono i posti?

13:38 Ho vinto il concorso ordinario, ma ho rinunciato al ruolo, posso avere il punteggio per avere superato il concorso?

14:36 Possibile fare la domanda per più regioni?

15:01 Devo partorire a febbraio e sarò fisicamente in Campania. Vorrei partecipare per il Veneto, posso iscrivermi in entrambe le regioni?

15:50 Per chi è in graduatoria di merito per infanzia, tale punteggio vale anche per primaria?

16:20 Potete spiegare come funzionano i posti di riserva per i triennalisti?

17:00 I docenti di ruolo possono partecipare al concorso?

17:14 Quali sono i vincoli per chi vince il concorso?

18:53 Come inserire la lode relativa al titolo di accesso?

19:25 Vorrei sapere per quanto tempo sarà in vigore la graduatoria finale?

20:03 Si può scegliere la materia e il sostegno nella stessa regione? Ci sarà un’unica prova scritta che abbraccia le due procedure?

20:37 Come si indicano i servizi per complessivi 180 giorni prestati nello stesso anno scolastico?

22:41 Potendo partecipare al concorso per due classi di concorso, come funzionerà per i percorsi abilitanti?

23:27 La legislazione ci sarà? Eravamo rimasti fosse all’orale, ma l’articolo non è chiaro

24:10 Chi non vince il concorso resta nella graduatoria di quella regione? Per quanto?

25:40 Chi concorrerà sia per il posto comune che per il sostegno sullo stesso grado sosterrà una sola prova scritta?

26:07 Per gli ITP, oltre alla prova scritta e orale, ci sarà anche la prova pratica?

26:45 Laurea magistrale nuovo ordinamento e laurea specialistica nuovo ordinamento, cosa cambia?

27:30 Se non supero il concorso, ma faccio il concorso per acquisire l’abilitazione, posso partecipare ai futuri concorsi anche senza laurea per ITP?

28:02 Se mi iscrivo entro il gennaio, ma poi decido di non concorrere più l’iscrizione resta valida per la seconda procedura prevista nell’autunno del 2024?

28:44 Cosa succede con il cambio di mail? Dobbiamo cambiarlo noi utenti?

29:45 Per le lingue è possibile fare domande sui due gradi e due lingue?

30:59 Cosa si intende con “aver prestato servizio lodevole” nelle preferenze?

32:02 Se si possiedono sia gli anni di servizio sia 24 CFU conviene concorrere per i posti riservati o no?

32:55 La conoscenza dei contenuti disciplinari all’orale sarà valutata solo tramite la lezione simulata?

34:55 Questo concorso è un tuffo nel vuoto. Forse conviene ed è più utile prendere l’abilitazione con i corsi abilitanti?

35:28 Se si accede al concorso tramite titolo+abilitazione sulla specifica classe di concorso, l’abilitazione viene conteggiata anche per il punteggio dei titoli?

35:42 Come si contano gli anni di servizio?

36:42 Chi vince il concorso per il secondo grado e accetta il ruolo, se in futuro volesse passare al primo grado, dovrebbe fare un nuovo concorso?

37:57 ​Per chi supera il concorso ma non rientra tra i vincitori, quale sarebbe il vantaggio? Si consegue l’abilitazione per passare in prima fascia? O si ottengono dei punti nella GPS di seconda fascia?

39:12 Per i permessi al concorso docenti con contratto a tempo determinato è previsto qualcosa che non interrompa il servizio?è in essere la possibilità paventata di usufruire di 3 giorni di permesso retribuito?

40:28 Gli idonei del concorso 2020, a fronte di nuovi concorsi, che fine faranno?

41:28 Se supero il concorso e decido di non accettare il ruolo presso la sede che mi verrà assegnata sarò depennata da quella determinata classe di concorso?

Procedure

Concorso docenti secondaria, ecco il BANDO: domande dall’11 dicembre al 9 gennaio. Requisiti per partecipare e prove

Concorso docenti infanzia e primaria, ecco il BANDO. Domande dall’11 dicembre al 9 gennaio. Chi può partecipare e come si svolgeranno le prove