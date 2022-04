Bandi selezione docenti di ruolo per i progetti della Legge Buona Scuola. Esonero dall’insegnamento [AGGIORNATO] Di

Gli Uffici Scolastici Regionali pubblicano in queste settimane l’Avviso per la selezione di docenti a tempo indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione con esonero dall’insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2022/2023.

Il progetto

Il compito di questi docenti è quello di dare supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione della legge 107/2015.

I progetti riguardano

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale .

e valorizzazione della . Sviluppo dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all ’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport.

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all ’inclusione degli alunni stranieri e di quelli con disabilità .

potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare riferimento all . Formazione in servizio

Innovazione didattica, nuove metodologie e ricerca didattica

Alternanza scuola-lavoro

Orientamento

Autonomia scolastica e pianificazione dell’offerta formativa

Sistema nazionale di valutazione

Il Docente utilizzato dovrà mettere a disposizione la propria expertise partecipando ai gruppi di lavoro regionali, svolgendo il ruolo assegnato nel territorio regionale o provinciale di riferimento per l’area tematica. L’incarico non prevede alcun compenso accessorio e/o aggiunti.

L’orario di servizio, da svolgersi presso le sedi di assegnazione, è di 36 ore settimanali. Non è prevista l’utilizzazione di personale in regime di part time, di personale docente titolare dell’insegnamento di religione cattolica.

Requisiti

Possono presentare la domanda i docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado attualmente in servizio nella regione interessata con contratto a tempo indeterminato.

Orario di servizio

L’orario di servizio, da svolgersi presso le sedi di assegnazione, è di 36 ore settimanali. Non è prevista l’utilizzazione di personale in regime di part time.

I bandi

Molise –

Veneto –

N.B. L’elenco potrebbe non essere aggiornato in tempo reale. Per la data di scadenza di presentazione della domanda monitorare il singolo ufficio Scolastico regionale.