Banca d'Italia premia i talenti delle Olimpiadi di Informatica 2025

La Banca d’Italia ha ospitato oggi a Roma la cerimonia della 18ª edizione del Premio per lo studio della matematica e dell’informatica nelle scuole superiori per l’edizione 2025.

L’evento ha celebrato gli studenti che si sono distinti nelle Olimpiadi di Matematica e Informatica promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentando un momento di grande riconoscimento per i migliori talenti nazionali nel settore delle discipline STEM.

I vincitori delle Olimpiadi Italiane di Informatica 2024

Cinque studenti hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento per i risultati ottenuti durante le Olimpiadi Italiane di Informatica 2024, svoltesi a Reggio Emilia lo scorso settembre. I premiati sono Alessandro Curseri del Liceo Scientifico Calini di Brescia, Andrea Coato del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Verona, Sofia Maragò dell’IIS Blaise Pascal di Giaveno, Alessandro Farcas dell’IT G.B. Pininfarina di Moncalieri e Alessandro Damiani del Liceo Scientifico Righi di Cesena. Durante la cerimonia erano presenti rappresentanti di alto livello delle istituzioni, tra cui Chiara Scotti, Vice Direttrice generale di Banca d’Italia, Antonio Piva, Presidente di AICA, e Antonella Tozza, Direttore generale per gli ordinamenti scolastici del MIM.

Verso le Olimpiadi 2025 in Friuli-Venezia Giulia

Antonio Piva, Presidente di AICA, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa dichiarando: “Ringrazio la Banca d’Italia e chi contribuisce alla realizzazione di questo premio, che permette a questi ragazzi e ragazze di vivere un’esperienza unica come quella che avranno quest’estate restando a contatto con una realtà importante”. Il presidente ha inoltre annunciato che la prossima edizione si terrà per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia, a Udine, ospitando anche le Balkan Olympiad in Informatics.

Le Olimpiadi Italiane di Informatica, nate nel 2000, hanno coinvolto negli anni circa 250.000 studenti in 25 edizioni, contribuendo significativamente allo sviluppo della coscienza tecnologica nelle nuove generazioni e all’attenzione della società verso le tecnologie digitali.