Bagni no gender in un liceo: "Siamo una scuola fluida, così tutti si sentiranno a proprio agio"

In un liceo di Milano arrivano i bagni no gender. Nei servizi igienici è sparita la ferrea divisione maschio e femmina.

È comparso il genere neutro. Sul cartello, accanto ai corpi degli omini stilizzati che rappresentano ambo i sessi, c’è anche la sagoma di un unicorno, simbolo della comunità Lgbtqia+.

“Siamo in un liceo. Siamo aperti, siamo liberi, non abbiamo condizionamenti”, spiegano i ragazzi a La Repubblica.

Uno di loro aggiunge: “Era ora. Finalmente. Siamo una scuola fluida. Non ci piace identificarci. Ognuno deve sentirsi libero e a proprio agio”

C’è, però, anche chi è contrario: “La scienza ci dice che ci sono i maschi e le femmine. Non vedo perché debba aggiungersi il genere neutro che non esiste. Se hai i capelli gialli, blu, verdi, non mi piace, ma sono fatti tuoi. Se entri nel mio bagno, invece, sono anche fatti miei“, spiega.