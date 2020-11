Azzolina incontra l’Ordine degli psicologi: rafforzare collaborazione per supportare docenti e studenti Di

Incontro oggi a Roma tra la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, e il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop), Lazzari.

Al centro della discussione la necessità di rafforzare la collaborazione tra il mondo della scuola e gli psicologi italiani per assicurare un supporto a tutti gli operatori del settore e agli studenti, soprattutto in merito alle crescenti forme di disagio che si registrano a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

A tal fine, ricordiamo, è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi. Il Protocollo ha l’obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico.