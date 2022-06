Avviso PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia: progetti entro 17 giugno Di

C’è tempo fino alle 12 del 17 giugno per partecipare all’avviso dal titolo “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. In totale 159 milioni di euro per arredi, strumenti didattici e attrezzature digitali nella scuola dell’infanzia

Possono partecipare all’Avviso le istituzioni scolastiche statali con sezioni di scuola per l’infanzia attive, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Ogni scuola può presentare una sola candidatura.

Requisiti ammissibilità

Sono ammesse alla selezione le candidature che:

a. provengano dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 2 del presente Avviso;

b. siano presentate attraverso le piattaforme GPU e SIF, nel rispetto dei termini previsti dal

presente avviso per cui fa fede l’inoltro on line;

c. presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione. Le candidature accettate sono solo quelle pervenute attraverso la piattaforma GPU e successivamente firmate digitalmente su SIF; non saranno accettate candidature trasmesse in altra modalità;

d. abbiano acquisito il Codice unico di progetto (CUP), che dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi alla procedura di attuazione;

e. non superino l’importo massimo stabilito per il progetto, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, dell’ avviso;

f. siano in possesso dell’approvazione del conto consuntivo da parte degli organi competenti relativo all’ultimo anno di esercizio utile disponibile, tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza, a garanzia della capacità gestionale dei soggetti beneficiari richiesta dai regolamenti dei Fondi strutturali europei.

Domande

La presentazione della proposta progettuale avviene accedendo nell’apposita area disponibile alla voce “Accesso ai servizi”, presente sulla parte superiore della homepage del sito dedicato al PON “Per la Scuola”, reperibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/pon/, e selezionando la sottovoce “Gestione degli Interventi” (GPU) per accedere al sistema e compilare i dati richiesti per la candidatura.

L’avviso