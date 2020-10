Avviso ai docenti precari in attesa dei concorsi: le prove dal 22 ottobre riguardano solo il Concorso straordinario per il ruolo Di

Concorsi scuola: Avviso dell’usr Piemonte ai candidati che inviano richieste di informazioni. Le prove previste dal 22 ottobre al 16 novembre riguardano esclusivamente Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

L’avviso

“A seguito delle numerose richieste pervenute, si evidenzia che la procedura in atto è quella Straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020.

Pertanto, i candidati, prima di inviare richieste di assistenza, sono invitati a verificare, sulla propria pagina personale POLIS, di aver inoltrato la domanda di partecipazione per questa procedura concorsuale e non per altre (ad esempio, Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola Secondaria bandito con DD n. 499 del 21 aprile 2020 e Procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD n. 497 del 21 aprile 2020).”

Quando potrebbe svolgersi la preselettiva per il concorso ordinario

Attesa la prova preselettiva per il concorso ordinario, sia infanzia primaria che secondaria, anche se il Ministero non ha ancora comunicato i dati relativi al numero delle domande pervenute per singola classe di concorso e regione e quindi i partecipanti sono costretti comunque a considerarla fattibile.

Il Ministero ha comunicato “Il concorso straordinario sarà la prima delle tre selezioni che si svolgeranno a partire dalle prossime settimane per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi insegnanti. Nei prossimi mesi saranno espletati, infatti, anche i concorsi ordinari per infanzia e primaria e per la secondaria di I e II grado, per un totale generale di circa 78mila posti. In particolare le prove preselettive degli altri due concorsi si svolgeranno subito dopo il termine della prova scritta del concorso straordinario.”