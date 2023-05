Avanzi tutta! Il webinar di Parmalat Educational sulla cucina anti-spreco con Andrealetizia e Nicky Brian di Masterchef 11

Venerdì 19 maggio alle 18:00 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Parmalat Educational! Durante il webinar gli chef prepareranno un primo piatto e con gli avanzi una seconda ricetta facile e veloce.



Parmalat Educational lancia un nuovo webinar per le famiglie alla ricerca della sostenibilità in cucina venerdì 19 maggio alle 18:00 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Parmalat Educational.

Protagonisti della diretta saranno i concorrenti di Masterchef 11, Andrealetizia Pedrini e Nicky Brian Perera, la nutrizionista Valeria Del Balzo e i segreti della cucina anti-spreco che non rinuncia al gusto e alla corretta alimentazione.

Durante il webinar gli chef prepareranno un primo piatto con ingredienti semplici, facili da recuperare e da lavorare. Con gli avanzi della prima ricetta ne realizzeranno una seconda di recupero.

Mentre Andrealetizia Pedrini e Nicky Brian Perera saranno ai fornelli, la biologa ricercatrice Valeria Del Balzo darà il suo contributo scientifico per organizzazione una dieta sostenibile, conservare e consumare al meglio ciò che avanza in cucina.

Nicky Brian Perera e Andrealetizia Pedrini sono la prima coppia che ha partecipato a MasterChef Italia. Inseparabili nella vita, così come nella cucina, si sono conosciuti in Inghilterra dove erano coinquilini. Valeria Dal Balzo si occupa della corretta alimentazione per l’infanzia, donne in gravidanza e persone anziane e insegna presso la Scuola di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione dell’Università La Sapienza e ha partecipato ai tavoli tecnici del Ministero della Salute.

Il webinar sarà live sul canale YouTube e sulla pagina Facebook Parmalat Educational venerdì 19 maggio alle 18:00. Sarà possibile intervenire ponendo domande dirette agli chef e all’esperta. Per iscrizioni: https://educational.parmalat.it/avanzi-tutta-cucina-anti-spreco