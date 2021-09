Avanza fino a 9 punti in GPS con il corso CLIL abbinato alle Certificazioni linguistiche in più avrai un bonus formazione di euro 145 – Eiform.it

La nuova Tabella di valutazione titoli delle graduatorie GPS 2020/2022 ha attribuito al corso CLIL 3 punti in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio:

CLIL + inglese B2: 6 punti

CLIL + inglese C1: 7 punti

CLIL + inglese C2: 9 punti

Cos’è il corso CLIL?

CLIL sta per “Content and Language Integrated Learning”. Si tratta dell’insegnamento di materie diverse dalle lingue straniere (ad esempio storia, geografia, matematica, economia, ecc.) in una lingua straniera.



È un metodo d’insegnamento moderno che si fonda sul concetto che, in un certo senso, tutti gli insegnanti sono insegnanti di lingua. Con l’importanza crescente dell’inglese come lingua internazionale, le competenze apprese in una classe CLIL sono sempre più importanti.

Lo studio e l’esame finale si svolgeranno a distanza tramite piattaforma telematica.

Ricorda

Puoi finanziare la tua formazione con il bonus da 500 euro "La Buona Scuola".

CHE COSA SONO LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE?

Le certificazioni linguistiche sono attestati rilasciati da Enti riconosciuti MIUR. Le certificazioni servono a dichiarare che uno studente ha raggiunto un determinato livello di apprendimento della lingua straniera. Gli esami di certificazione linguistica testano tutte le competenze/abilità: lettura, scrittura, ascolto e parlato. La valutazione fa riferimento al Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue straniere.

Le Certificazioni linguistiche sono COMPATIBILI con altri corsi universitari e con le Certificazioni informatiche.

VANTAGGI:

BONUS FORMAZIONE DI EURO 145 (Contattaci per maggiori dettagli e su come poterne usufruire)

I corsi possono essere seguiti a distanza su piattaforma on-line in qualsiasi momento della giornata.

Si possono sostenere gli esami online in sicurezza ed autonomia

in sicurezza ed autonomia Il pagamento può essere comodamente rateizzato.

Il rilascio delle certificazioni è gratuito.

Il Tutor didattico è gratuito.

Accesso al materiale di studio entro 36 ore.

