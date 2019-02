Autonomie, sì Ministero economia e consiglio Ministri. Si passa al Parlamento. Docenti ad un passo dalla regionalizzazione

Chiusa la fase tecnica per l’avvio dell’autonomia di alcune regioni italiane tra cui Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Adesso la parola passa al Parlamento. Cosa si prevede per la scuola?

Cosa è successo oggi?

Oggi al Consiglio dei Ministri si è parlato dei testi dell’autonomia di alcune regioni italiane, tra cui Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Con il Passaggio al CdM si è conclusa la “parte tecnica” con il via libera.

I testi delle autonomie locali hanno avuto l’ok anche da parte del Ministero dell’Economia sia sull’impianto che sulla parte finanziaria delle intese.

Il testo passa alle Camere

Nell’iter dei testi delle autonomie locali saranno coinvolte anche le Camere. Si tratta di un passaggio molto delicato, perché ai parlamentari non sarà concesso di emendare i testi delle intese tra Stato e Regioni, ma dovranno esprimersi in blocco sull’autonomia, dire sì o no.

Non ci sono tempi previsti per il passaggio parlamentare, saranno le Camere a decidere la tempistica.

Nella maggioranza, il M5S ha fatto sentire la propria inquietudine con il presidente della Commissione Cultura, Luigi Gallo: “Tutta questa fretta e riservatezza nel definire una trasformazione epocale non ha alcun senso. Il dibattito sull’ autonomia differenziata va reso pubblico e va parlamentarizzato“.

E i gruppi di Camera e Senato del M5s hanno preparato un dossier sul tema dell’Autonomia molto critico sul modo in cui si sta procedendo, in cui si sottolinea il rischio che si creino “cittadini di serie A e di serie B” se prima delle Intese non si definiscono i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) da assicurare ai cittadini di tutte le regioni. Una posizione enunciata anche da Leu, con Roberto Speranza, e da Nicola Zingaretti, nella duplice veste di governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Pd. I Dem hanno al loro interno i favorevoli, come i governatori Bonaccini e Chiamparino, e i contrari come i governatori del Sud, a partire da Vincenzo De Luca.

Stesso scenario per FI, con Giovanni Toti favorevole e una battagliera Mara Carfagna che ha messo in guardia dai rischi di “forzature inaccettabili“. Silvio Berlusconi tenta una sintesi: “Siamo favorevoli ad una maggiore autonomia ma teniamo in grande considerazione le ragioni del Sud“.

Cosa si prevede per la scuola?

Per quanto riguarda l’istruzione, le regioni Lombardia e Veneto hanno chiesto la gestione per quanto riguarda:

la disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione

la disciplina della programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,

la formazione dei docenti

l’apprendistato

la disciplina, mediante contratti integrativi, dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario

la disciplina della programmazione dell’offerta formativa integrata con la formazione professionale

la disciplina sulle reti scolastiche

la disciplina degli organi collegiali

l’istruzione per gli adulti

Inoltre, dirigenti e docenti neoassunti nonché precari diventeranno dipendenti regionali, mentre ai docenti di ruolo sarà data facoltà di decidere se restare alle dipendenze dello Stato o meno.

L’Emilia Romagna, da canto suo, ha chiesto la gestione degli organici e degli investimenti, ma non ha chiesto la gestione diretta dei docenti mettendoli alle dipendenze della Regione.

Ecco le intese

Lombardia

Veneto

Emilia Romagna