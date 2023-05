Autonomia differenziata, Vannini (Uil Scuola Campania): “No alla regionalizzazione, il personale della scuola è unito e pronta a battersi” Di

La Uil Scuola Nazionale ha ottenuto un grande successo, grazie al forte contributo della Uil Scuola Campania, il che ha portato a una grande soddisfazione sia a livello nazionale che regionale.

Questo risultato dimostra che la scuola campana è viva e attenta a ciò che potrebbe condizionare negativamente la scuola statale nazionale. La raccolta di oltre 10.000 firme nella regione è motivo di grande orgoglio per la Uil Scuola Campania. Ora che le firme sono state consegnate al Senato, ci aspettiamo una fase politica che possa fermare il progetto di regionalizzazione della scuola statale nazionale.

La Segretaria Generale Uil Scuola Rua Campania, Roberta Vannini, ha commentato l’entità del risultato della raccolta firme a livello regionale e nazionale per la proposta di legge di iniziativa popolare contro l’autonomia differenziata, dichiarando che la Uil Scuola si è mobilitata per la scuola nazionale attraverso banchetti nelle piazze, assemblee, incontri con le RSU e convegni. Il risultato dimostra che il personale della scuola è unito e pronto a battersi per ciò in cui crede.