Autonomia differenziata, Valditara: “I LEP rimarranno sempre in capo allo Stato e saranno uguali in tutta Italia. Non cadere nella propaganda” Di

“Il governo Meloni ha stanziato ingenti risorse per le scuole della provincia di Bari attraverso il programma “Agenda Sud”. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara durante un incontro con il candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito, in vista del ballottaggio per le elezioni comunali nel capoluogo pugliese.

Secondo quanto riferito dal ministro, grazie ad “Agenda Sud” sono stati destinati 14,5 milioni di euro per 139 istituti scolastici baresi, che potranno beneficiare di 33 docenti aggiuntivi e 379 unità di personale ATA in più.

Ma non è tutto. Il “Piano estate” ha finanziato 121 scuole del territorio per un totale di 7,3 milioni di euro, mentre per i “laboratori green” sono stati stanziati 6 milioni per realizzare 25 nuovi laboratori nella provincia.

“Per la prima volta noi abbiamo investito nel Mezzogiorno, in Puglia, a Bari e in provincia di Bari risorse veramente enormi, mai prima ora stanziate”, ha sottolineato con soddisfazione Valditara, evidenziando che l’organico docenti per la Regione Puglia è cresciuto di 340 posti per l’anno scolastico 2024-2025 grazie ad “Agenda Sud”.

Toccando il tema dell’autonomia differenziata, Valditara ha voluto rassicurare: “I Livelli Essenziali di Prestazione rimarranno sempre in capo allo Stato e saranno uguali in tutta Italia”, invitando gli elettori a non cadere nella “propaganda” di chi “racconta balle colossali” su questo punto.