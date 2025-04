Autonomia differenziata, lEP e il nodo scuola. Pacifico (Anief): “Se rimane così, le condizioni della scuola peggioreranno. Docenti e ATA facciamo sentire la nostra voce in Parlamento” Di

Prosegue l’attuazione della Legge 26 giugno 2024, n. 86, che delega il Governo a definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nell’ambito dell’autonomia differenziata. Il provvedimento, già oggetto di attenzione da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 192/2024, prevede la possibilità per l’Esecutivo di adottare decreti legislativi per garantire diritti civili e sociali uniformi sul territorio nazionale.

Nel comparto istruzione e ricerca, la questione è particolarmente sensibile. Il sindacato Anief ha assunto una posizione netta, intervenendo nel procedimento come amicus curiae e presentando due memorie in relazione all’istanza promossa dalle Regioni Campania e Sardegna. Al centro della riflessione: la compatibilità costituzionale della legge in riferimento alla formazione, alla disabilità e alla parità di accesso all’istruzione.

Le criticità segnalate da Anief

Nel testo delle memorie consegnate alla Consulta, Anief esprime preoccupazione per le implicazioni del nuovo assetto normativo, evidenziando come la subordinazione dell’erogazione dei LEP al rispetto degli equilibri di bilancio possa compromettere il diritto allo studio, in particolare degli alunni con disabilità. Il sindacato rileva che la legge:

non garantisce il pieno finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni ;

non fissa criteri vincolanti per la determinazione uniforme dei LEP ;

non tutela l’inclusione scolastica in presenza di situazioni di precarietà del personale docente specializzato.

Secondo quanto riportato, l’attuazione della legge 86/2024 potrebbe generare disparità territoriali nell’offerta educativa, contravvenendo agli articoli 33, 34, 3, 97, 119 e 38 della Costituzione e agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il rischio di frammentazione territoriale

L’Anief, nel richiamare i principi fondamentali della Costituzione, sottolinea il pericolo di aumentare le disuguaglianze già esistenti tra le Regioni italiane. La possibile incertezza sulle risorse disponibili metterebbe in discussione il diritto all’inclusione scolastica, particolarmente nei territori dove già oggi si registra una carente disponibilità di insegnanti di sostegno.

A preoccupare è anche l’impatto che la nuova distribuzione delle competenze potrebbe avere sull’uniformità dell’offerta formativa, con una riduzione delle tutele garantite ai minori con disabilità, la cui istruzione non dovrebbe mai essere subordinata a vincoli di bilancio.

Il contributo delle istituzioni indipendenti

A sostenere queste preoccupazioni sono anche istituti di ricerca e organismi tecnici. Secondo Svimez, il modello potrebbe accentuare il divario tra Nord e Sud, come illustrato nello studio Un Paese due scuole. Allo stesso modo, l’Ufficio parlamentare di bilancio ha rilevato che un’autonomia scolastica differenziata potrebbe complicare la mobilità e il riconoscimento delle competenze nel mercato del lavoro.

La Banca d’Italia ha già evidenziato rischi legati alla disomogeneità dei servizi, con effetti sulla qualità della scuola a tempo pieno, particolarmente penalizzante per le regioni meridionali.

La richiesta di audizione

In questa fase, l’Anief rinnova la propria richiesta di essere ascoltata in audizione parlamentare, allo scopo di rappresentare le istanze del personale scolastico e garantire il rispetto del principio di eguaglianza nell’accesso all’istruzione, in ogni angolo del Paese.

“Senza la garanzia di LEP omogenei e armonizzati tra le regioni – spiega ancora Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief -, la legge si realizzerà con evidenti limiti di attuazione. La verità è che la scuola pubblica non può fare la fine della sanità: non è un caso il ventaglio delle richieste di modifica del disegno di legge è stata davvero ampio, proposte dagli stessi partiti di maggioranza per garantire la parità di risorse per il raggiungimento comune dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi su tutto il territorio italiano. Poi, quelle richieste non sono state accolte, quindi il problema è rimasto intatto”.

“Riteniamo – continua Pacifico – che l’autonomia differenziata, così come approvata dal Parlamento, creerà enormi danni alla scuola, soprattutto agli istituti collocati in territori che hanno meno aiuti da enti locali e privati. Comunque, per noi la norma rimane incostituzionale e porteremo di certo in tribunale gli atti attuativi. Se le cose rimangono così come sono state approvate oggi, le condizioni della scuola non potranno che peggiorare confermando la nostra prima richiesta: l’intero settore della Conoscenza non andava considerato in questo piano”.