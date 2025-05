Autonomia differenziata: il 12 novembre udienza pubblica in Consulta. Anief è unico sindacato a intervenire: 11 articoli violano la Costituzione Di

Il 12 novembre si terrà un’importante udienza pubblica presso la Corte Costituzionale riguardante i ricorsi presentati dalle regioni Puglia, Campania, Sardegna e Toscana (nn. 28/31 del 2024) contro la legge n. 86/2024, che introduce l’autonomia differenziata.

L’Anief si distingue come unico sindacato a intervenire come amicus curiae, affiancato da Acli, Anci Campania, Upi Toscana e Asso-Consum. L’associazione ha presentato due memorie specifiche che evidenziano l’incostituzionalità della legge in relazione a scuola, istruzione, ricerca e diritto allo studio, con particolare attenzione agli studenti con disabilità.

Secondo i legali Walter Miceli e Nicola Zampieri, insieme al presidente Marcello Pacifico, la legge violerebbe ben undici articoli della Costituzione italiana e due regolamenti dell’Unione Europea. Le violazioni segnalate dal sindacato ANIEF includono: