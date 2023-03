Autonomia differenziata, D’Aprile (Uil Scuola Rua) lancia un segnale alla politica: “Schieratevi con chiarezza a favore della scuola nazionale” Di

“La regionalizzazione è un’idea di destra che evidentemente non piace solo alla lega. Non saremo spettatori e quindi inevitabilmente complici”. A dichiararlo è Giuseppe D’Aprile, Segretario generale della Uil Scuola Rua, durante il convegno “Autonomia Differenziata e diseguaglianze ignorate” svoltosi questa mattina a Campobasso.

Presenti, tra gli altri, il Segretario regionale Uil Scuola Rua Molise Nicolino Fratangelo, la segretaria regionale Uil Molise Tecla Boccardo, il Segretario confederale UIL Domenico Proietti e Francesco Raffaello De Martino, costituzionalista e docente presso l’Università degli Studi del Molise.

“Non tutte le forze politiche italiane si sono opposte in modo risoluto o quantomeno espressi chiaramente in maniera negativa – sottolinea D’Aprile -. Che questa idea piaccia alla Lega non è una sorpresa, ma ci stupisce la timida opposizione degli altri partiti. Noi, come Federazione Uil Scuola Rua, continueremo a opporci a scelte che dividono il paese e che frammenterebbero il sistema scolastico nazionale.

L’autonomia avrebbe gravi conseguenze anche in Molise – sottolinea il Segretario regionale Fratangelo – Mancanza di strutture, calo demografico, esodo dei giovani. Qui sono presenti molte carenze didattiche da cui si può uscire solo se è lo stato a gestirle.

Durante il convegno è stato organizzato un punto di raccolta firme contro la regionalizzazione dell’istruzione: “Quella di oggi rappresenta una delle tante iniziative che abbiamo messo in campo per sensibilizzare il mondo della scuola e l’opinione pubblica e per valutare insieme forme di protesta eventuali e legittime forme di protesta”, conclude D’Aprile.