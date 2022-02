Aut Academy, la scuola di formazione professionale destinata a giovani autistici a Monza Di

Presentato a Monza il progetto Aut Academy, la scuola di formazione professionale destinata a giovani autistici dai 16 ai 29 anni. Le lezioni per i primi dodici allievi partono lunedì 21 febbraio negli spazi della Scuola di agraria del Parco di Monza.

A presentare il progetto c’erano il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, l’assessore regionale a Famiglia e disabilità, Alessandra Locatelli, il presidente della Provincia Luca Santambrogio e il sindaco di Monza Dario Allevi, la dirigente scolastica Elena Centemero e Paola Martinelli, direttrice della Scuola di Agraria.

L’inizio di un percorso di innovazione

“Questo è solo l’inizio di un percorso di innovazione che Regione Lombardia intende intraprendere per offrire opportunità migliori per tutti i giovani. L’accademia formativa – ha aggiunto l’assessore – permetterà ai ragazzi coinvolti di crescere in termini di autonomia, sicurezza e autostima. Superando così anche limiti che, in prima battuta, potevano apparire come insormontabili”.

Gioco di squadra vincente

“Ancora una volta – ha concluso l’assessore Locatelli – il gioco di squadra portato avanti da istituzioni, associazioni ed enti del territorio consente di offrire ai ragazzi e alle loro famiglie una preziosa opportunità per il futuro”.