Aumento stipendi docenti, Sasso (Lega): “Grazie a Valditara 124 euro in più”. Manzi risponde: “Risorse stanziate dal Governo Draghi” Di

Nei giorni scorsi è arrivata l’integrazione dell’atto di indirizzo del CCNL 2019/2022, che porterà a regime 124 euro in più mediamente, nella busta paga degli insegnanti. Tuttavia, si assiste ad un botta e risposta a distanza fra Lega e PD, che rivendicano la paternità dell’operazione.

“Grazie al buon lavoro del ministro Valditara in arrivo 124 euro in più nelle buste paga degli insegnati. Il secondo aumento nel giro di 6 mesi. L’aumento di 23 euro, dai 101 già stanziati, scatterà tra aprile e maggio“, dichiara il deputato della Lega Rossano Sasso, Capogruppo in commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati

“Questo dimostra – prosegue l’ex sottosegretario all’Istruzione – l’attenzione della Lega per il mondo della scuola. Dare dignità al ruolo dei docenti, incentivandoli, significa dare una migliore istruzione ai nostri giovani. Vediamo ora quali polemiche, anche violente, e sempre strumentali si solleveranno da sinistra, dopo anni di chiacchiere senza fatti concreti”.

E in effetti la risposta dal partito democratico non si è fatta attendere: “senza polemica ma forse il collega Sasso dovrebbe ringraziare il governo Draghi per i 124 euro in più nelle buste paga degli insegnanti. Perché il collega della Lega sa molto bene che quelle sono risorse stanziate dal precedente esecutivo nella legge di Bilancio 2022 e destinate, tra l’altro, alla valorizzazione dei docenti”, dichiara Irene Manzi, deputata e capogruppo Pd in commissione istruzione.

“Leggendo il nuovo Atto di indirizzo e le relative tabelle – prosegue – si può anche evidenziare che, per effetto di norme già vigenti e in linea con la finalità originarie delle risorse , i 300 milioni previsti dal governo Draghi sono decurtati a circa 227 milioni, senza che la maggioranza di Governo sia, in alcun modo intervenuta per recuperare tali risorse“.

“La morale della favola – insiste Manzi – è che la maggioranza si fa bella con una misura realizzate con risorse stanziate da noi, senza aggiungere un euro o compensare le risorse sottratte in legge di bilancio. La verità è che per il contratto il Ministero del Merito ha stanziato solo 100 mln una tantum per il 2022. Felice ovviamente per l’aumento retributivo dei docenti, ma sarebbe giusto evitare di appropriarsi di meriti non propri“.

“Per noi questo è solo un primo passo e chiediamo al governo azioni concrete e stanziamenti reali per equiparare le retribuzioni dei nostri insegnanti alla media europea. Meno chiacchiere, più fatti“, conclude la dem.

Questa integrazione dell’atto di indirizzo prevede la disponibilità di ulteriori 300 milioni di euro circa, stanziati dalla legge di bilancio 2022 sul Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF), per la contrattazione tra ARAN e Organizzazioni sindacali per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca. Questi fondi saranno destinati all’incremento della componente fissa della retribuzione del personale della scuola.