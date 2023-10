Aumenti stipendio docenti e Ata, Sasso (Lega): “Un piccolo grande aiuto in tempi di ristrettezze economiche” Di

“Prosegue l’azione della Lega per restituire autorevolezza e prestigio alla scuola italiana e ai suoi lavoratori. Abbiamo voluto, in legge di bilancio, che fossero stati stanziati 5 miliardi per il comparto, di cui una parte importante servirà a rinnovare il contratto dei lavoratori della scuola. Circa 100 euro in più al mese per lo stipendio”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.

“Un piccolo grande aiuto in tempi di ristrettezze economiche. La Lega aveva e ha una priorità: quella di mettere al centro dell’agenda politica la scuola. Lo stiamo dimostrando con i fatti”.