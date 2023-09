Aumentano i casi Covid, +44%. ANP Lazio “distribuiremo mascherine nelle scuole”. Vaia, “evitiamo allarmismi”. Esposito, “bambini contagiati restino a casa”. Di

Aumentano i contagi e i decessi, non c’è allarmismo su un possibile peggioramento dei sintomi causati dalle nuove varianti, ma l’invito è alla prudenza. Sebbene l’OMS teme una accelerazione dei contagi con l’inverno alle porte.

Nessun allarme, secondo Francesco Vaia, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, ma “attenzione e prudenza”. I sintomi restano blandi rispetto agli scorsi anni, ma “Il Sars-Cov2 può comunque lasciare un bambino a letto e debilitato per giorni” avverte Susanna Esposito, professoressa di pediatria all’università di Parma. E consigli ai bambini contagiati sintomatici di restare a casa.

In un articolo comparso su Repubblica, Silvestro Scotti, segretario della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) e medico di famiglia a Napoli, racconta di un paziente/docente, positivo al tampone che dovrebbe rientrare a scuola la prossima settimana: “io non posso che fargli un certificato di malattia respiratoria generica perché non posso certificare il Covid in base a un’autodiagnosi“. Il riferimento è al tampone “fai da te”.

Grande attenzione, quindi, all’avvio dell’anno scolastico. Sulla questione interviene Mario Rusconi dell’Associazione presidi: “L’indicazione che arriva dai presidi ai professori e bidelli è quella di evitare gli assembramenti degli alunni, soprattutto in questi primi giorni di scuola. In molte scuole poi a chi lo chiederà distribuiremo le mascherine utilizzando le tantissime scorte che ci furono date durante la fase critica della pandemia. Stessa cosa avverrà con il gel disinfettante”.

“Per la scuola abbiamo tante volte parlato di interventi strutturali, vediamo in settimana con la ripresa dell’anno scolastico di fare un punto su quello che è stato fatto finora. Ma evitiamo allarmismi. Noi adesso abbiamo gli strumenti per la tutela e in questo momento sono sufficienti. La circolare del ministero per gli ospedali va applicata: evitiamo di intasare i pronto soccorso“. Ad affermarlo è il direttore generale della programmazione del ministero della Salute Francesco Vaia. “Basta allarmismi: non si può tornare indietro con misure che avevano un senso nel periodo di emergenza. Esiste il senso civico di responsabilità: la mascherina si può mettere se si è sintomatici per difendere gli altri“, ha aggiunto. “Per responsabilità civica – ha concluso – se sono sintomatico, ovviamente, non vado in metro come evito di andare in luoghi affollati. Ma non si può tornare indietro. C’è adesso un’immunità ibrida, la storia clinica dimostra che il Covid colpisce le persone più fragili“.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha emanato linee guida per l’avvio dell’anno scolastico, le uniche indicazioni sono quelle generali della circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto scorso, che ha eliminato isolamento /quarantena.