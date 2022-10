Augusta Montaruli è il nuovo sottosegretario all’Università Di

Augusta Montaruli, classe 1983, avvocato, deputata di Fratelli d’Italia, è il nuovo sottosegretario all’Università e della Ricerca.

Montaruli è deputata rieletta alle scorse elezioni: era già eletta per la prima volta alla Camera alle politiche del 2018). In precedenza, dal 2010 al 2014, è stata consigliere regionale in Piemonte.

Così come segnala Corato Live, in un’intervista al Corriere della Sera, Montaruli ha parlato della sua famiglia: “Una bella famiglia. Io, mamma che faceva la bidella, papà che lavorava in banca, emigrati dalla Puglia, mia sorella Nicoletta che ha 8 anni meno di me, e la nonna paterna Augusta, da cui ho preso il nome. Donna gagliarda, un portento, è stata la mia seconda madre, le devo tanto. Con lei usavo la voce, con i miei i segni, è come avere due genitori che parlano due lingue diverse. Papà è morto a 57 anni, quando ne avevo soltanto 25. Infarto, era cardiopatico. Ho imparato prestissimo ad essere responsabile e indipendente. (I suoi genitori erano entrambi sordi, non a caso nel 2019 ha presentato come prima firmataria un disegno di legge sul “Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l’integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile”, ndr).