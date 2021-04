Ata III fascia, Anief ricorre per ottenere la valutazione del punteggio per intero del servizio presso scuola comunale

Comunicato Anief – Il sindacato ha deciso di ricorrere al Tar del Lazio per ottenere la valutazione per intero di tutto il servizio prestato in scuola comunale nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale Ata.

È possibile ricorrere fino al 22 aprile, per aderire cliccare qui.