ATA, graduatorie esaurite. Dove si chiama da terza fascia

Alcuni Uffici Scolastici stanno comunicando in questi giorni che le graduatorie del personale ATA, anche solo relativamente ad alcuni profili, sono esaurite. Cosa significa.

Cosa significa “graduatorie esaurite”

Con l’espressione “graduatorie esaurite” si intende che in quella provincia, per l’anno scolastico 2019/20, sono già state scorse tutte le graduatorie di prima e seconda fascia (per il profilo considerato) e gli aspiranti hanno ottenuto una supplenza o non sono interessati.

Pertanto si dà il via libera alle convocazioni da terza fascia.

Ricordiamo che la terza fascia è stato costituita nel 2018 e avrà validità triennale. Prossimo aggiornamento nel 2021.

Ata, come si lavora: ruolo, supplenze da graduatorie e MAD

Province con graduatorie esaurite

BASILICATA

Potenza – Matera –

LAZIO

Roma – Frosinone – Viterbo –

PUGLIA

Bari –

TOSCANA

Lucca –