ATA, domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA. Ecco i posti disponibili e scadenza domanda Di

Personale ATA: anche per l’anno scolastico 2021/22 si verificano gli interpelli nazionali agli assistenti amministrativi che vogliano ricoprire il ruolo di DSGA. Ecco alcune delle domande ancora aperte con relativa scadenza per la presentazione della domanda. N.B. La pagina potrebbe non essere aggiornata in tempo reale.

Dopo i pensionamenti e le operazioni di mobilità, in alcune province rimangono ancora posti vacanti di DSGA da ricoprire.

Viene dunque attivata procedura prevista dal CCNI delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per il triennio 2019-2022, sottoscritta in data 08/07/2020 e dai Contratti regionali concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2021/22.

Esaurite le graduatorie degli assistenti amministrativi di una determinata provincia, è necessario attivare un INTERPELLO agli Assistenti Amministrativi e i Responsabili Amministrativi titolari in tutte le province della repubblica, al fine di acquisire la disponibilità a ricoprire l’incarico di DSGA presso le sedi indicate nel relativo AVVISO.

Ad essere interessato pertanto è il personale a tempo indeterminato.

Le domande di solito vengono valutate secondo le seguenti priorità:

1. Domande provenienti dall’ambito territoriale della provincia in oggetto

2. Domande provenienti dagli Ambiti Territoriali della regione

3. Domande provenienti dagli Ambiti Territoriali nazionali

Interpelli nazionali

Lombardia

Varese – Cremona scadenza 20 settembre –

Liguria

La Spezia scadenza 20 settembre

Marche

Pesaro Urbino scadenza 18 settembre

Toscana

Lucca e Massa Carrara scadenza 18 settembre

Siena 18 settembre

Per l’orario di scadenza relativo alla domanda si consiglia di controllare con accuratezza il singolo avviso.