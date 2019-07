ATA 24 mesi, vale anche servizio “Diritti a scuola”

Personale ATA, “Diritti a scuola” regione Puglia: la valutazione del servizio.

Come valutare, nelle graduatorie ATA, i progetti “Diritti a scuola” volti a potenziare i processi di apprendimento e sviluppo delle competenze degli allievi con maggiori difficoltà nella Regione Puglia? Una nostra lettrice ci chiede:

sono stata assistente amministrativa per diritti a scuola per l’anno scolastico 2018, svolgendo le 700 ore, iniziata ad aprile e terminata ad ottobre.

mi sono stati riconosciuti punti 3.5 ma mi riferiscono che i sette mesi svolti di lavoro non sono considerati come mesi di servizio svolti presso la scuola (per il raggiungimento dei 24 mesi previsti).

oggi leggendo i vs. argomenti mi e’ parso di capire che vengono considerati anche i mesi svolti???

vogliate, gentilmente comunicarmi se tutto questo e’ vero!!!!

di Giovanni Calandrino – L’ultimo protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione Puglia sottoscritto il 26 gennaio 2018, per “la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017-2018” è chiarissimo il principio di valutazione del servizio. Nell’accordo si conviene e si stipula che, al personale ATA è riconosciuta la valutazione del servizio, anche ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 75 del 19 aprile 2001, nonché nelle graduatorie d’istituto. Al personale ATA nominato dalle graduatorie d’istituto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, è riconosciuta la valutazione del servizio prevista dal Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014, anche ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Valutazione servizio:

Per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di attività svolta saranno attribuiti 0,50 punti, fermo restando che il progetto debba avere un impegno non inferiore 700 ore per il personale ATA. Qualora, senza giustificato motivo, l’attività progettuale non fosse portata a termine, la certificazione del servizio reso recherà esplicita dichiarazione in ordine alla non valutabilità come servizio scolastico nelle graduatorie precitate. Resta inteso che in caso di interruzione per giustificato motivo, segnalato per iscritto dalle scuole all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, il servizio è riconosciuto e compensato in misura commisurata alla prestazione resa.