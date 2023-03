Assunzioni sostegno da concorsi infanzia, primaria e secondaria: 98% posti residuati alle superiori. Resoconto Friuli VG Di

E’ stato pubblicato il resoconto delle assunzioni nell’anno scolastico 2022/23 su posti di sostegno dai concorsi D.D. 498 e D.D. 499/2020 a.s. 2022/23, infanzia e primaria e secondaria, in Friuli Venezia Giulia. Dalla tabella emerge una forte carenza di aspiranti in graduatoria con una conseguente alta percentuale di posti residuati specialmente alle superiori.

Tabella assunzioni e posti residuati Friuli Venezia Giulia

Avevamo già sottolineato l’alta percentuale di bocciati specialmente sul sostegno: per la classe di concorso ADSS in Friuli Venezia Giulia restano 31 posti vuoti rispetto ai posti banditi, in Lombardia sono 275 i posti vuoti a fronte dei 423 posti banditi, in Piemonte 209 posti vuoti, in Veneto 187.