Assunzioni per il ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo: ELENCHI dei docenti con titolo estero che potranno avere la nomina Di

Immissioni in ruolo docenti da GPS sostegno ed elenco aggiuntivo 2023: il decreto PA ha stabilito che la nomina finalizzata al ruolo potrà avvenire l’anno successivo al riconoscimento positivo del titolo estero. Gli Uffici Scolastici dovranno pubblicare i relativi elenchi.

Gli aspiranti, utilmente collocati nelle graduatorie GPS prima fascia o elenco aggiuntivo per i posti di sostegno nell’a.s. 2023/2024, devono essere individuati, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del D.M. n. 119/2023 ai fini di cui all’art. 5 comma 17 del D.L. n. 44/2023, quali aventi titolo alle immissioni in ruolo sui posti di sostegno nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall’anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno.

Gli elenchi

Lombardia

Mantova –

Anno scolastico 2023/24: diritto a supplenza

Nel frattempo i docenti con titolo estero in attesa di riconoscimento hanno diritto alla nomina per supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2024, se spettante per scorrimento di graduatoria e in base alle preferenze espresse nella domanda presentata entro lo scorso 31 luglio, dagli elenchi aggiuntivi 1C e 1D.

La nomina sarà con clausola risolutiva espressa.

I bollettini delle nomine

